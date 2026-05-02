Terribile incidente d' auto con ribaltamento sul raccordo Torino-Caselle | sei persone ferite portate in ospedale

Nella serata di sabato 2 maggio, un incidente stradale si è verificato sul raccordo Torino-Caselle, poco dopo l’uscita per la tangenziale in direzione di Caselle. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato il ribaltamento di uno di essi. Sei persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Un brutto incidente si è verificato nella prima serata di sabato, 2 maggio, sul raccordo Torino-Caselle in direzione di quest'ultima, poco dopo l'uscita per imboccare la tangenziale. Non è chiara la dinamica che ha provocato il sinistro in cui risultano essere state coinvolte due auto, una delle.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente frontale tra due auto: sei persone ferite, una elitrasportata in ospedale Strada chiusa per oreROSOLINA (ROVIGO) - Incidente frontale tra due auto: è accaduto alle 15 di oggi, domenica 5 aprile a Rosolina, lungo la strada provinciale 65. Leggi anche: Incidente a Gemona, scontro tra auto e furgone: due persone soccorse e portate in ospedale Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Terribile incidente lungo la tangenziale Nord, all'altezza di Venaria: auto si ribalta dopo lo schianto, traffico in tilt; Incidente stradale con feriti a Torino: auto ribaltata in mezzo alla carreggiata, coinvolto anche un bus; Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori, una si ribalta: feriti i due conducenti, trasferiti in ospedale; Tragedia a San Martino Canavese: ciclista travolto da un'auto sulla provinciale, morto il 73enne Danilo Andreatta. Incidente sul raccordo Torino-Caselle: tre auto coinvolte e due feriti. Traffico in tiltIncidente, nella mattinata di oggi, lungo il raccordo della Torino-Caselle. Secondo cause e dinamiche ancora da chiarire, all'altezza di Borgaro Torinese, in direzione Torino, tre veicoli sono venuti ... torinoggi.it Torino - L'aeroporto di Caselle si trasforma: maxi piano da 114 milioni di euro. Più voli low cost e più infrastrutture: le novità - facebook.com facebook