Due incidenti con monopattini a Verona e altrettante persone portate in ospedale tra cui un 15enne

Sabato a Verona si sono verificati due incidenti lungo le strade della città, entrambi causati dall’uso di monopattini elettrici. In entrambi i casi, sono state chiamate le forze dell’ordine per gestire la situazione. Durante gli incidenti, sono rimaste ferite due persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La polizia ha effettuato i rilievi e ha avviato le verifiche del caso.

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