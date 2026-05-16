Due incidenti con monopattini a Verona e altrettante persone portate in ospedale tra cui un 15enne
Sabato a Verona si sono verificati due incidenti lungo le strade della città, entrambi causati dall’uso di monopattini elettrici. In entrambi i casi, sono state chiamate le forze dell’ordine per gestire la situazione. Durante gli incidenti, sono rimaste ferite due persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La polizia ha effettuato i rilievi e ha avviato le verifiche del caso.
Due gli incidenti stradali avvenuti nella giornata di sabato a Verona, sui quali è intervenuta la polzia locale, che hanno coinvolto dei monopattini. Il primo si è verificato poco prima di mezzogiorno in lungadige Galtarossa, dove si sono scontrati una Citroen C4 e un monopattino sul quale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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