Erling Haaland continua a far parlare di sé dentro e fuori dal campo. Se il campione norvegese del Manchester City è stato protagonista per i suoi gol e le sue prestazioni ai Mondiali 2026, nelle ultime ore il suo nome è diventato virale anche per un motivo decisamente curioso: una modella russa sembra avere una sorprendente somiglianza con lui. Lei si chiama Anastasia Kostromitina, ha 24 anni e fino a poco tempo fa non aveva alcun legame con il mondo del calcio. La giovane modella ha raccontato di non essere mai stata una grande appassionata di questo sport, ma tutto è cambiato quando un’amica ha notato alcuni tratti del suo viso molto simili a quelli dell’attaccante norvegese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembra Erling Haaland, ma è una modella”: il volto di Anastasia conquista il web e scatena la caccia alla “gemella” del campione del Manchester City

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Per quasi tutta l'azione sembra fuori dal gioco. Cammina, osserva, aspetta. Quasi dà l'impressione di essere disinteressato. Ma è proprio lì che Erling Haaland è più pericoloso. Basta un attimo: il cross arriva con i tempi perfetti e il numero 9 della Norvegia si ac x.com

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