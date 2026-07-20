Il Salone delle Colonne che non ti aspetti | all’Eur un angolo di Roma diventa una passerella da sogno

Per due giorni, il Salone delle Colonne all’Eur è stato teatro di un evento dedicato all’Alta Moda. L’area, nota per le sue architetture monumentali, è stata trasformata in una passerella con abiti, luci e scenografie. La manifestazione ha coinvolto designer e creativi, che hanno presentato le loro collezioni in uno spazio che unisce eleganza romana e suggestioni internazionali. L’evento ha visto l’allestimento di passerelle e installazioni temporanee all’interno dell’edificio, senza alterarne la struttura originale.

Per due giorni uno degli spazi più meravigliosi dell’Eur ha cambiato volto, trasformandosi in una passerella in grado di unire eleganza romana, creatività e suggestioni internazionali: il Salone delle Colonne ha ospitato un appuntamento dedicato all’ Alta Moda, facendo dialogare le sue architetture monumentali con abiti, luci e scenografie. Un incontro inatteso tra il carattere storico del quartiere e l’immaginario contemporaneo. LEGGI ANCHE: Rivoluzione Naturale: i 60 anni del WWF al MAXXI di Roma Due giornate di Alta Moda nel cuore dell’Eur, nella spettacolare cornice del Salone delle Colonne. Si è conclusa ieri all’Eur, 19 luglio, la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture, ospitata nel Salone delle Colonne di piazza Guglielmo Marconi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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