Tanexpo | morti lavoro creatività e sarcasmo una delle fiere più vive d’Italia che fa impallidire l’arte chic Viaggio nell' esposizione che non ti aspetti
Durante la fiera dedicata al settore funebre, si sono susseguite diverse proposte che spaziano dalle bare ecologiche ai oggetti di uso quotidiano a tema funebre, come portachiavi con motivi ironici. L’evento, considerato tra i più vivaci in Italia, ospita esposizioni che coinvolgono aspetti creativi, lavorativi e talvolta anche sarcastici, offrendo uno sguardo su un settore che combina tradizione e innovazione con un tocco di leggerezza. La manifestazione si distingue per la varietà di prodotti e l’atmosfera che la rende diversa da altre fiere del settore.
A Bologna, dal 7 al 9 maggio, si è celebrata una delle poche fiere in Italia dove non si finge: la Tanexpo, il Funeral and Cemetery Exhibition: un’inno alla creatività. Altro che fiere d’arte contemporanea, dove quattro venditori anoressici di idee ti spiegano che una banana appiccicata a un muro rappresenta il trauma del capitalismo liquido: l'arte non è eterna (la banana deperisce). A quando una scatoletta di tonno? Ah no, scusate, quella si usava per le cose serie, in politica: c'era chi doveva aprirla! Tanexpo è più allegra, più internazionale, più creativa, dove c’è quello che conta: la vita e la morte. E non si scherza con l’unico cliente che non protesta mai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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