Tanexpo | morti lavoro creatività e sarcasmo una delle fiere più vive d’Italia che fa impallidire l’arte chic Viaggio nell' esposizione che non ti aspetti

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la fiera dedicata al settore funebre, si sono susseguite diverse proposte che spaziano dalle bare ecologiche ai oggetti di uso quotidiano a tema funebre, come portachiavi con motivi ironici. L’evento, considerato tra i più vivaci in Italia, ospita esposizioni che coinvolgono aspetti creativi, lavorativi e talvolta anche sarcastici, offrendo uno sguardo su un settore che combina tradizione e innovazione con un tocco di leggerezza. La manifestazione si distingue per la varietà di prodotti e l’atmosfera che la rende diversa da altre fiere del settore.

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A Bologna, dal 7 al 9 maggio, si è celebrata una delle poche fiere in Italia dove non si finge: la Tanexpo, il Funeral and Cemetery Exhibition: un’inno alla creatività. Altro che fiere d’arte contemporanea, dove quattro venditori anoressici di idee ti spiegano che una banana appiccicata a un muro rappresenta il trauma del capitalismo liquido: l'arte non è eterna (la banana deperisce). A quando una scatoletta di tonno? Ah no, scusate, quella si usava per le cose serie, in politica: c'era chi doveva aprirla! Tanexpo è più allegra, più internazionale, più creativa, dove c’è quello che conta: la vita e la morte. E non si scherza con l’unico cliente che non protesta mai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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