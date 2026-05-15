Tanexpo | morti lavoro creatività e sarcasmo una delle fiere più vive d’Italia che fa impallidire l’arte chic Viaggio nell' esposizione che non ti aspetti

Durante la fiera dedicata al settore funebre, si sono susseguite diverse proposte che spaziano dalle bare ecologiche ai oggetti di uso quotidiano a tema funebre, come portachiavi con motivi ironici. L’evento, considerato tra i più vivaci in Italia, ospita esposizioni che coinvolgono aspetti creativi, lavorativi e talvolta anche sarcastici, offrendo uno sguardo su un settore che combina tradizione e innovazione con un tocco di leggerezza. La manifestazione si distingue per la varietà di prodotti e l’atmosfera che la rende diversa da altre fiere del settore.

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