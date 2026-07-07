Una principessa ha scelto un look super rock per la sua apparizione pubblica, sorprendendo con uno stile meno classico del previsto. La sua scelta di abbigliamento si discosta dall’immagine tradizionale e più formale associata alla famiglia reale. La protagonista si è presentata con un outfit che combina elementi audaci e moderni, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. L’evento si è concluso senza ulteriori dettagli sulla sua scelta di stile, lasciando spazio alle interpretazioni.

A differenza dell’ingenua Elle Woods, Vittoria di Savoia sembra aver capito perfettamente come sopravvivere al liceo di Seattle: insomma, chi ha detto che una principessa debba necessariamente indossare tiare scintillanti e abiti da ballo degni di una fiaba Disney? A quanto pare vi è chi preferisce le atmosfere underground, il fascino magnetico del nero e quell’attitudine rock che non passa mai di moda. In mezzo agli ospiti più attesi dell’esclusivo Elle Summer Party, la primogenita di Emanuele Filiberto ha avuto tutti gli occhi su di sé grazie ad un look che non è certo quel che ti aspetteresti da qualcuno con del sangue blu a scorrere nelle proprie vene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittoria di Savoia, il look super rock che non ti aspetti da una Principessa

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