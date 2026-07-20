Sempre più persone in Lombardia scelgono di allenarsi a casa, riducendo i costi e evitando spostamenti. La tendenza al ritiro domestico si accompagna a un calo delle partite amichevoli contro squadre locali, spesso composte da amatori di zone rurali, che si disputano in ambienti naturali come boschi e torrenti. La stagione estiva, tradizionalmente dedicata a incontri informali sotto il sole, si riduce, lasciando spazio a pratiche più economiche e meno impegnative.

Casa dolce casa. Comoda e anche più economica. L’estate del pallone fra boschi e torrenti non è più per tutti. Così come le amichevoli contro formazioni amatoriali di boscaioli delle valli, le più “morbide“ da affrontare sotto il sole cocente quando le gambe sono ancora pesanti. Ormai va di moda il ritiro “low cost“, meglio se a chilometro zero. Almeno per le squadre che non possono (o non vogliono) permettersi le remunerative ma anche stressanti tournée in Europa oppure Oltreoceano. E così da alcuni giorni la serie A e la serie B è tornata al lavoro, a ranghi “ridotti“ visto che i partecipanti ai Mondiali sono ancora in vacanza, ma sempre più a portata di tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritiro a chilometro zero. Le lombarde risparmiano e si allenano in ’casa’. Ricche tournée per pochi

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