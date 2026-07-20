Il programma della visita di papa Leone XIV in Umbria | orari e divieti scattano i preparativi Accessi contingentati

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la celebrazione eucaristica del 6 agosto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, sono stati definiti orari e restrizioni di accesso. La partecipazione avverrà tramite accessi contingentati e con precise modalità organizzative. Sono stati stabiliti divieti di ingresso in alcune aree e procedure di sicurezza specifiche per gestire l’afflusso dei fedeli. Le disposizioni sono state comunicate dal comitato organizzatore in vista dell’evento.

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Assisi, 20 luglio 2026 - In vista della celebrazione eucaristica di giovedì 6 agosto, presieduta da  papa Leone XIV  nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, il comitato organizzatore comunica le disposizioni logistiche e le modalità di accesso per  garantire la sicurezza e il sereno svolgimento dell’evento. Il Pontefice sarà ad Assisi nell’ambito di  GO! Franciscan Youth Meeting. Il programma prevede alle 9 l’incontro del Papa con i giovani. Alle 10.30 la solenne celebrazione eucaristica. Celebrazione che terminerà con un discorso del Santo Padre, che chiederà ai giovani di riportare nei loro rispettivi Paesi la gioia di Francesco. Arriveranno giovani tra i 18 ei 33 anni da tutta Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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