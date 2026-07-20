Il programma della visita di papa Leone XIV in Umbria | orari e divieti scattano i preparativi Accessi contingentati

Notizia in breve

Per la celebrazione eucaristica del 6 agosto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, sono stati definiti orari e restrizioni di accesso. La partecipazione avverrà tramite accessi contingentati e con precise modalità organizzative. Sono stati stabiliti divieti di ingresso in alcune aree e procedure di sicurezza specifiche per gestire l’afflusso dei fedeli. Le disposizioni sono state comunicate dal comitato organizzatore in vista dell’evento.