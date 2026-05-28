Papa Leone XIV a San Marino | il programma della visita

Papa Leone visiterà San Marino il 22 agosto. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. La visita arriva nell’anno in cui i due Paesi – San Marino e il Vaticano – festeggiano il centesimo anniversario delle relazioni diplomatiche. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la Visita proseguirà al Meeting e alla Città di Rimini. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Le reazioni lusingate da San Marino non si sono fatte attendere. “Con profonda emozione e soddisfazione immensa accolgo la notizia della visita del Santo Padre a San Marino che rappresenterà un evento straordinario di altissimo rilievo istituzionale, diplomatico e spirituale”, ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino Luca Beccari sulla visita di Papa Leone XIV del prossimo 22 agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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