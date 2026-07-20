il programma degli allenamenti lewis corre tedeco pedala gli altri in malga

Lewis Ferguson ha iniziato gli allenamenti a Valles con corse e esercizi in palestra, visibile a circa cinquanta tifosi. Durante la giornata, il calciatore ha svolto sessioni mattutine e pomeridiane con esercizi con il pallone. Tedeco, invece, ha preferito pedalare, mentre gli altri partecipanti si sono dedicati a esercizi in malga. La giornata di allenamenti si è conclusa senza incidenti.

VALLES (Bolzano) Corse e palestra al mattino, esercizi con il pallone al pomeriggio. Il primo giorno di fatiche di Lewis Ferguson a Valles ieri è filato via così, sotto gli occhi di una cinquantina di tifosi. Reduce dalle vacanze post-Mondiale il capitano rossoblù ha avuto un sorriso per tutti concedendosi al rito degli autografi e dei selfie a fine allenamento. Il tutto mentre la squadra celebrava il suo primo giorno di riposo in Val Pusteria. La notizia è che per una volta nessuno ha sentito la necessità di fare rafting, immancabile compagno di viaggio dei ritiri vintage. La biciclettata, invece, non la si poteva depennare. E così all’ora... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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