US Avellino il programma degli allenamenti
L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il calendario degli allenamenti previsti per la prossima settimana. La squadra si riunirà lunedì alle 16:00 per una sessione pomeridiana, con le porte aperte alla Tribuna Montevergine. Il giorno successivo, martedì, l’allenamento si svolgerà alle 11:00 in mattinata, con le porte chiuse al pubblico. Entrambi gli allenamenti si terranno sul campo di allenamento della squadra.
L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Lunedì 4 Maggio: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);Martedì 5 Maggio: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse).🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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