Cobolli Sonego Darderi e gli altri azzurri | il programma degli italiani su terra rossa

Il circuito ATP torna sulla terra rossa europea con cinque tornei di categoria 250, dopo la conclusione della stagione su erba e di Wimbledon. Questa settimana si disputano i tornei di Umago, Bastad e Gstaad, mentre la prossima sono in programma Estoril e Kitzbuhel. Tra i giocatori italiani in campo ci sono Cobolli, Sonego, Darderi e altri, che partecipano a queste competizioni per proseguire il calendario sulla terra rossa.

Per smaltire la sbornia da Wimbledon e dalla stagione su erba, unica nel suo genere e caratteristica dell'inizio dell'estate, per due settimane il circuito Atp tornerà sulla terra rossa europea con cinque tornei, tutti di categoria 250: Umago, Bastad e Gstaad questa settimana, Estoril e Kitzbuhel la prossima. Con tanta Italia a colorare i campi in mattone tritato, per una volta non guidata da Jannik Sinner. Il n.1 al mondo, infatti, dopo la vittoria ai Championships si prenderà una pausa per tornare direttamente sul cemento americano a fine mese. Come lui farà anche Matteo Berrettini, da oggi n.43 al mondo grazie al terzo turno raggiunto sui prati londinesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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