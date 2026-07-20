Il Portogallo sceglie le Fremm Evo italiane per modernizzare la Marina I dettagli

Da formiche.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo portoghese ha deciso di acquistare tre fregate Fremm Evo italiane per un importo di circa 3 miliardi di euro. La firma dell’accordo è stata annunciata in occasione di un incontro ufficiale tra rappresentanti dei due paesi. Le navi saranno destinate a modernizzare la Marina portoghese e entreranno in servizio entro alcuni anni. L’operazione prevede anche la fornitura di supporto e formazione per il personale locale.

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Il Portogallo acquisterà tre fregate Fremm Evo, per un valore stimato di circa 3 miliardi di euro. L’annuncio è arrivato durante l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro portoghese Luís Montenegro, che hanno illustrato i nuovi accordi di cooperazione tra i due Paesi (con particolare riferimento al settore della difesa), mentre la firma dell’intesa si è svolta presso il ministero della Difesa, tra il ministro Guido Crosetto e il suo omologo portoghese Nuno Melo.  Le tre unità saranno destinate alla Marina portoghese e rientrano nel programma di acquisizione di fregate multimissione Fremm Evo, evoluzione della piattaforma base sviluppata da Fincantieri e la francese Naval Group. 🔗 Leggi su Formiche.net

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