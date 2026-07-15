Importava illegalmente tonnellate di vongole da zone altamente inquinate del Portogallo per poi rivenderle sul mercato italiano con falsa documentazione sanitaria, spacciandole per prodotto nostrano della Sacca di Goro e Comacchio e speculando sulla crisi del «granchio blu». È la frode alimentare scoperta dalla Guardia di Finanza di Ferrara che, sotto il coordinamento del pm Andrea Maggioni della Procura di Ferrara e di Eurojust, ha portato al sequestro di oltre 15 tonnellate di prodotto pericoloso per la salute e all'arresto ai domiciliari del membro del sodalizio criminale, che già in passato era stato sottoposto a misura di prevenzione personale e condannato in via definitiva per reati di mafia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Vongole dal Portogallo pericolose per la salute rivendute come italiane: sequestrate oltre 15 tonnellate, un arresto

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