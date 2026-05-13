Il presidente russo ha annunciato che il paese proseguirà con la modernizzazione e lo sviluppo delle forze nucleari strategiche. Ha specificato che verranno realizzati sistemi missilistici con una potenza di fuoco superiore, in grado di superare gli attuali e futuri sistemi di difesa missilistica. La dichiarazione riguarda l'impegno della Russia in questo settore senza indicare una data precisa o dettagli tecnici aggiuntivi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato: “Continueremo certamente a modernizzare e sviluppare le nostre forze nucleari strategiche, realizzando sistemi missilistici con una potenza di fuoco maggiore, in grado di superare tutti i sistemi di difesa missilistica attuali e futuri”. Putin mercoledì ha visitato l’Istituto di Tecnologia Termica di Mosca. “Vorrei sottolineare che anche i sistemi missilistici balistici mobili da voi realizzati sono attualmente in servizio e sono stati impiegati con efficacia in combattimento durante l’operazione militare speciale”, ha affermato il presidente russo durante la visita, a solo un giorno dall’annuncio del successo del lancio di prova di un nuovo missile balistico intercontinentale, Sarmat, come parte fondamentale degli sforzi per modernizzare le forze nucleari del Paese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, Putin: "Continueremo a modernizzare e sviluppare le nostre forze nucleari"

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La risposta di Putin sulla guerra nucleare #putin

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