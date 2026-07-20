Durante un volo di linea, il pilota ha annunciato ai passeggeri che la Spagna aveva conquistato il titolo mondiale di calcio. La notizia ha scatenato le celebrazioni in tutto il paese, con festeggiamenti che sono arrivati anche in volo. Il pilota ha scherzato dicendo che chi aveva una maglietta con una sola stella avrebbe dovuto comprarne un’altra, in riferimento alla vittoria della nazionale.

La Spagna è campione del mondo e le celebrazioni hanno travolto ogni angolo del Paese, persino i cieli. Durante un volo di linea, il pilota ha annunciato ai passeggeri il nuovo trionfo della Roja con una battuta diventata virale: "Chi ha una maglietta con una sola stella dovrà comprarsene un’altra". L’aereo si è trasformato in una piccola festa nazionale, con applausi, sorrisi e cori spontanei. (TikTokcrisscb). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Il pilota annuncia il titolo mondiale: festa a bordo per la Spagna campione

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