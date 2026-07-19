Spagna-Argentina | il duello chiave per il titolo mondiale

La finale dei mondiali 2026 si giocherà al MetLife Stadium di East Rutherford tra Spagna e Argentina. La partita rappresenta il momento conclusivo del torneo, disputato in un impianto che ospiterà la sfida decisiva tra le due nazionali. La data e il luogo sono stati ufficializzati, con le due squadre pronte a contendersi il titolo mondiale in questa occasione.

L’angolo della partita. Il grande giorno è finalmente arrivato: la finale dei mondiali 2026 si svolgerà al MetLife Stadium di East Rutherford, dove si affronteranno Spagna e Argentina. Entrambe le squadre hanno mostrato prestazioni straordinarie nel loro cammino verso la finale, con la Spagna che ha estromesso la Francia in semifinale mentre l’Argentina ha avuto la meglio sull’Inghilterra dopo un percorso tortuoso. Questa partita rappresenta non solo una battaglia di abilità, ma anche un momento epocale per entrambe le nazionali, impegnate a scrivere una nuova pagina della loro storia calcistica. La chiave tattica del match. Da un punto di vista tattico, le scelte dei due allenatori potrebbero rivelarsi cruciali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Argentina vs Spain - 2026 World Cup Final - Preview & Prediction

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