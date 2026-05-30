Il fratello di un carabiniere ucciso durante una sparatoria nel quartiere Pilastro ha smentito le affermazioni di Fabio Savi, membro della banda Uno Bianca. Quest’ultimo aveva dichiarato che i militari seminavano terrore. La famiglia del carabiniere ha invece precisato che non ci sono stati comportamenti che giustifichino tali accuse e ha ribadito la natura dell’evento come un’azione criminale.

L’intervista rilasciata da Fabio Savi per Quarto Grado ha scatenato reazioni. L’ex componente della banda della Uno Bianca, tra le tante affermazioni, ha smentito le dichiarazioni che il fratello Roberto Savi ha rilasciato a Francesca Fagnani per Belve e ha sottolineato che il gruppo agiva esclusivamente per motivi economici, rifiutando l’incasellamento della vicenda sotto la voce terrorismo. Ciò, però, è contro-smentito da Ludovico Mitilini, fratello del carabiniere Mauro ucciso nella strage del Pilastro: “L’obiettivo non era economico, ma quello di seminare terrore“. La replica del fratello di Mauro Mitilini La strage del Pilastro "non fu... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabio Savi della Uno Bianca smentito dal fratello di un carabiniere ucciso al Pilastro: "Seminavano terrore"

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