Banda della Uno Bianca la Procura di Bologna al lavoro sulla morte di Pietro Gugliotta

La Procura di Bologna sta indagando sulla morte di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, avvenuta circa trent’anni fa. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di accertamenti riguardanti episodi collegati a quella stagione criminale. Gli investigatori stanno analizzando documenti e testimonianze per chiarire i dettagli di quell’evento, inserendolo nel quadro delle attività giudiziarie in corso.

La morte di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, si inserisce con forza nel complesso quadro che la Procura di Bologna sta tentando di ricomporre a distanza di trent’anni. I magistrati bolognesi hanno infatti deciso di avviare accertamenti specifici sul decesso del 65enne.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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