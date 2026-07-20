Il pane prodotto dall’azienda guidata da Lucia Forte viene esportato in 26 paesi. La società ha adottato pratiche sostenibili come parte della sua identità, producendo un alimento tipico della Dieta Mediterranea.

Oropan, l’azienda guidata da Lucia Forte, insieme ai suoi due fratelli, ha fatto della sostenibilità la sua identità esportando in tutto il mondo uno dei prodotti alla base della Dieta Mediterranea. Ecco i traguardi raggiunti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo

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