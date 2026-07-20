il palermo presenta il nuovo zagaria kit 2026 2027

Il Palermo ha presentato il nuovo kit per la stagione 2026-2027, realizzato da Puma. Il design si ispira ai colori, ai profumi e ai sapori della natura siciliana, in particolare agli agrumi della zona di Palermo. Il kit richiama la tradizione e l’identità locale, celebrando la “Conca d’Oro”. La presentazione è avvenuta attraverso un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sul design o sulla produzione.

PUMA e il Palermo FC svelano il nuovo Zagara Kit per la stagione calcistica 20262027: un inedito omaggio ai colori, ai profumi e ai sapori della natura siciliana e, in particolare, agli agrumi che per secoli hanno illuminato la campagna palermitana, consacrandola nell’immaginario come “la Conca d’Oro”. Con il claim "Sicilia, in tutti i sensi", il nuovo kit celebra il profondo legame tra il Club e la propria terra, proseguendo un percorso identitario che nelle ultime stagioni ha celebrato l’iconografia locale, dalle ispirazioni mediterranee al golfo di Mondello. Lo Zagara Kit rappresenta un nuovo capitolo di questo racconto, rivolto sia ai tifosi rosanero sia a un pubblico internazionale, confermando il calcio come veicolo di promozione culturale e identitaria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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