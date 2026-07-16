Nuovo logo nuove divise | l’Atalanta presenta il kit home con il richiamo allo stadio di Bergamo

L’Atalanta ha presentato il nuovo kit home per la stagione 2026-27, realizzato in collaborazione con New Balance. Il design si ispira ai dettagli dello stadio di Bergamo, già presenti sulla terza maglia della stagione precedente. La divisa mantiene i tradizionali colori nerazzurri e presenta elementi grafici che richiamano l’architettura dello stadio. La presentazione è avvenuta giovedì 16 luglio.

Nuovo logo, nuove divise. L’ Atalanta e New Balance hanno presentato nella mattinata di giovedì 16 luglio il nuovo kit home per la stagione 202627, graficamente ispirato ai dettagli dello stadio di Bergamo, già presenti sulla terza maglia della stagione 202425 firmata Joma, ora portate anche in primo piano sulla classica divisa nerazzurra. Con la grande novità del logo tondo che 33 anni dopo torna sulla prima maglia, dopo essere stato presente già sulle divise bianche negli ultimi anni, pur se in veste diversa. Il kit farà il suo esordio sulle spalle dei giocatori sabato 18 luglio nell’amichevole di Clusone contro l’Under 23. “Nel secondo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL NUOVO LOGO DELL'ATALANTA: STEMMA PROMOSSO A PIENI VOTI

Notizie e thread social correlati

L'Atalanta presenta il nuovo logo: la Dea torna agli anni '80 con una differenzaL'Atalanta ha svelato il nuovo logo, il primo dalla stagione 1993, con un design che richiama gli anni '80 ma presenta alcune differenze rispetto...

Nuovo look per l’Atalanta? Ritorno al passato con il logo rotondoSui social sono comparsi alcuni indizi che suggeriscono un possibile cambiamento nel logo dell’Atalanta, che potrebbe tornare alla versione rotonda...

Temi più discussi: Real Madrid e Manchester City, le 'spoilerate' le seconde maglie 2026/27; Napoli, ecco la maglia del centenario: lancio sui social con Maradona / IL VIDEO; ASD e IVA: quando il logo sulla divisa non è sponsorizzazione; Una città. Due colori. Tre maglie. Un’unica grande passione.

Le nuove divise di rappresentanza del Napoli per la stagione 2026/2027! Sullo store online sono disponibili polo, t-shirt, tute, pantaloncini e giacche: quale di queste vi piace di più? #sscnapoli #calcionapoli x.com

Nuovo logo, nuove divise: l’Atalanta presenta il kit home, con il richiamo allo stadio di BergamoLe linee architettoniche della New Balance Arena hanno ispirato i dettagli. Il kit farà il suo esordio sabato a Clusone ... bergamonews.it

La nuova maglia della Fiorentina, Nazione: Dettagli e cosa succede con lo sponsorLa Fiorentina ha presentato le prime due maglie Joma per la stagione 2026-27 nella prestigiosa cornice dello St. Regis ... msn.com