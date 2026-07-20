Il Napoli punta su Rafa Marin, recuperandolo e puntando a valorizzarlo come già fatto in passato con altri giocatori. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, molte squadre di Serie A stanno rivalutando calciatori già presenti in rosa, alcuni rientrati dai prestiti, altri ancora poco impiegati. La strategia riguarda principalmente l’ottimizzazione delle risorse disponibili, senza investimenti eccessivi, con l’obiettivo di rafforzare la squadra attraverso recuperi e valorizzazioni interne.

C’è una parola che risuona in tutta la Serie A in questa fase di mercato: recupero. Come racconta la Gazzetta dello Sport, i club che non hanno budget illimitati provano a rivalutare i calciatori che hanno già in rosa — alcuni appena rientrati dai prestiti, altri “nascosti nel sottoscala e pronti all’uso”. E il Napoli ha il suo nome in cima alla lista: Rafa Marin. Il modello Gabbia. L’idea, spiega la rosea, è chiara: il Napoli terrà in rosa il difensore spagnolo e proverà a ripetere quello che al Milan è riuscito con Matteo Gabbia, cioè “mandare un giocatore al Villarreal e riaverlo come nuovo, più che nuovo, meglio che nuovo”. Un percorso che Rafa Marin conosce bene, essendo tra i rientri dai prestiti: l’obiettivo è trasformare un investimento fin qui opaco in una risorsa vera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli non svende, recupera: la scommessa su Rafa Marin per ripetere l’operazione Gabbia

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