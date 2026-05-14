Il difensore spagnolo, attualmente in prestito in Spagna, potrebbe tornare a far parte della rosa del Napoli. La società sta valutando questa possibilità e sta considerando di far rientrare il giocatore dalla sua esperienza in prestito. La decisione dipende dalle valutazioni interne e dalle esigenze della squadra. Al momento, non sono stati annunci ufficiali riguardo alla conferma del rientro, ma si tratta di un’ipotesi concreta per la prossima stagione.

Il Napoli sta pensando concretamente di far rientrare dal prestito e tenere in rosa per la prossima stagione il difensore Rafa Marin. “Il Napoli punta su Rafa Marin e conta su di lui per il prossimo progetto. Il club azzurro valuta al massimo il suo rendimento al Villarreal, che avrebbe un’opzione di acquisto da 12 milioni di euro”. VIDEO – Da Frosinone: “Napoli impressionante, in mezzo al campo non sapevamo dove andare.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli pensa al rientro di Rafa Marin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Juan Jesus via, il Napoli pensa a Rafa Marin al suo posto

Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal!Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Malagò studia la propria Nazionale: dal ruolo di...

Temi più discussi: Rafa Marin, il ritorno a Napoli può bloccare nuovi colpi in difesa degli azzurri; Il Napoli pensa seriamente a Gila? Fabbroni: E occhio al ritorno di Rafa Marin; DALLA SPAGNA - Jorge Garcia: Rafa Marin è cresciuto molto, tornare al Napoli sarebbe una bella sfida, Juanlu Sanchez? Non ha mantenuto i livelli di due anni fa; In casa Napoli c'è una situazione che costringerà a prendere decisioni importanti sul futuro di molti giocatori.

Napoli, forte tentazione Rafa Marin. Il Villarreal può riscattarlo: prezzo già fissatoIl Napoli sta pensando di puntare su Rafa Marin in vista della prossima stagione agonistica. Il club di De Laurentiis ha apprezzato molto la stagione che il centrale iberico ha disputato con il Villar ... msn.com

Rafa Marín, il futuro è appeso a 12 milioni: il Napoli incrocia le dita per riportarlo alla baseIl futuro della retroguardia azzurra passa per la Spagna e per un intricato incrocio di mercato che porta il nome di Rafa Marín ... gonfialarete.com