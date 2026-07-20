La Spagna ha vinto la finale battendo l'Argentina 1-0 ai supplementari, con un gol di Ferran Torres. La squadra di De la Fuente ha dominato l'incontro, lasciando gli avversari senza reazioni. La stampa internazionale ha celebrato la vittoria, sottolineando la superiorità della nazionale spagnola nel match.

La Spagna vince la finale, domina e batte un'Argentina surclassata per 120'. E la stampa internazionale la celebra. La Nazionale di De la Fuente ha messo le mani sul mondo grazie a un gol di Ferran Torres ai supplementari. C'è chi titola "Il Mondo è nostro", chi esalta le super stelle. E se da una parte si festeggia, dall'altra ci si dispera. "È la fine di un ciclo". Come è normale che sia è stato fortissimo l'eco sulla stampa internazionale, dagli stessi paesi interessati a quelli che hanno osservato da semplici spettatori. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani mondiali. Il giornale di Barcellona celebra il successo Mondiale della Roja: "Campeones!!!", si legge in prima pagina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il mondo è nostro", "Seconda stella": la vittoria della Spagna sui giornali esteri

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