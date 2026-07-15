Da una parte le "stelle cadenti" all'"incidente a Dallas" per raccontare la delusione di una Francia che credeva alla finale e non solo. Dall'altra "la lezione memorabile" e "Olé" per raccontare l'impresa della Spagna che domenica tornerà in campo per il titolo mondiale. Ecco la prima semifinale raccontata dai giornali e dai siti esteri (qui sopra l'apertura de L'Equipe online). "Stelle cadenti" sulla prima pagina de L'Equipe. "Impotenti davanti alla Spagna, i Bleus sono mancati e non potranno inseguire il terzo titolo mondiale. Sabato la finale per il terzo posto sarà l'ultima partita di Deschamps". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Stelle cadenti", "Il disastro di Dallas": la lezione della Spagna alla Francia sui giornali del mondo

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