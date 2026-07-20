il mondo dei podcast

Alcune delle storie più interessanti vengono oggi condivise attraverso i podcast, trasmissioni audio diffuse online. Con i microfoni integrati negli smartphone e programmi di editing gratuiti, la produzione di podcast è diventata più accessibile. Non è più necessario disporre di attrezzature professionali per creare contenuti audio e con pochi passaggi si può avviare una trasmissione da condividere con un pubblico ampio.

Oggi alcune delle storie migliori non le trovate sugli schermi, ma arrivano nelle vostre orecchie. Ecco qualche suggerimento per produrne una. Grazie ai microfoni integrati nei telefoni e ai programmi gratuiti per fare il montaggio, produrre un podcast, una specie di trasmissione radiofonica diffusa via internet, non è mai stato così semplice. Ne esistono di diversi tipi. Potete registrare una lunga intervista con un ospite, parlare con un gruppo di persone e mettere insieme le loro storie oppure scrivere un audiodocumentario. “I migliori sono quelli in cui ti sembra di parlare con i tuoi amici”, racconta David Kreizman, che produce un podcast sulla storia di un ragazzo che vive nello spazio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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