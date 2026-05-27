Spotify ha annunciato l’introduzione di articoli da ascoltare come se fossero podcast, permettendo agli utenti di ascoltare notizie invece di leggerle. Questa funzione mira a offrire un modo alternativo di fruire le notizie, eliminando la necessità di leggere i testi scritti. L’aggiornamento, ancora in fase di implementazione, consente di ascoltare articoli giornalieri attraverso la piattaforma di streaming musicale. Non sono stati forniti dettagli sulla disponibilità o sui contenuti specifici di questa novità.

Quante volte ci siamo trovati costretti a mentire dicendo di aver “letto” un articolo, solo per non ammettere di aver appreso quella notizia su TikTok? Forse più spesso di quanto ci piaccia ammettere, ma l’era delle bugie potrebbe finire grazie a un nuovo aggiornamento di Spotify. In un mondo in cui avvertiamo la necessità di dover correre costantemente, senza neanche capire bene perché, il tempo che possiamo dedicare a una corretta informazione non sempre è elevato. La piattaforma leader per lo streaming digitale di musica potrebbe aver colto questo aspetto. Oltre le precedenti introduzione che rendono Spotify un app completa, tra musica, podcast e audiolibri, se ne aggiunge un’altra: gli articoli delle principali testate giornalistiche da ascoltare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spotify rivoluziona il mondo del giornalismo: arrivano gli articoli da ascoltare come un podcast

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spotify rivoluziona l’ascolto: tra nuovi tablet e il mondo dei libriSpotify sta attraversando un cambiamento significativo, passando da un servizio di streaming musicale a un punto di collegamento con il mondo dei...

Leggi anche: Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Temi più discussi: Spotify autorizza cover AI e remix: l’intesa con Universal cambia la musica; La rivoluzione di Spotify contro la musica fotocopia dice più di quanto sembra; Su Spotify arriva il recap totale che racconta tutta la tua cronologia d’ascolto.

Apri Spotify e guarda il nuovo logo: perché non c’è più il logo storico (e perché il web è diviso)Chi ha aggiornato l’app di Spotify questa settimana ha notato qualcosa di strano sulla ... msn.com

Spotify rivoluziona Wear OS: nuova app con gesture e musica senza smartphoneSpotify aggiorna la sua app per smartwatch basati su Wear OS introducendo una nuova interfaccia completamente riprogettata, pensata per rendere l’esperienza musicale più immediata e fruibile ... telefonino.net