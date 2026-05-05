Un nuovo podcast si concentra sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale e della robotica nel mondo reale. Viene analizzato come le case possano essere modificate dall’introduzione di robot umanoidi e quali opportunità lavorative potrebbero emergere grazie alla convivenza tra persone e macchine. L’episodio fornisce approfondimenti sui cambiamenti pratici che queste tecnologie stanno portando nella vita quotidiana e nel mercato del lavoro.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le nostre case con l'arrivo dei robot umanoidi?. Quali nuovi lavori nasceranno dalla convivenza tra umani e macchine?. Perché la Cina guida oggi la corsa alla robotica globale?. Come può l'Europa evitare di perdere la sovranità tecnologica?.? In Breve Podcast curato da Giuliano Noci insieme a Enrico Pagliarini per il progetto Disordine.. Serie composta da cinque episodi su evoluzione robotica e impatto sociale globale.. Analisi del lavoro e della competizione geopolitica tra Cina e Stati Uniti.. Necessità di integrare discipline STEM e materie umanistiche per la resilienza europea.. Lunedì 4 maggio 2026, la nuova serie podcast intitolata Gli Umanoidi alla conquista del mondo porta l’attenzione sul passaggio dell’intelligenza artificiale dal digitale al fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e robotica: il nuovo podcast esplora il salto nel mondo fisico

The Truth About Why Modern Infrastructure Is Failing

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