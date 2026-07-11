Dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, è diventato virale il gesto del fratellino di un calciatore, che ha mostrato la lingua sui maxischermi. Il giovane ha riferito di aver ricevuto una chiamata in cui gli è stato detto che avrebbe fatto così. La scena ha attirato l’attenzione sui social media, trasformandosi in un video condiviso da molti utenti. La star del calcio, invece, non è stata protagonista in questa occasione.

Altro che Lamine. A prendersi la scena dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, è stato Keyne Yamal, fratellino della stella del Barcellona e della nazionale spagnola, diventato ormai un personaggio social che continua a fare il giro del web. Al termine del successo per 2-1 contro il Belgio, che ha regalato agli iberici la qualificazione alle semifinali, a conquistare il pubblico è stato infatti il fratellino del fuoriclasse del Barcellona. Al fischio finale si è visto Yamal sorridere indicando gli spalti dove erano presenti i familiari e i tifosi arrivati per sostenerlo. Le telecamere hanno a quel punto inquadrato il piccolo Keyne, quattro anni, immortalato mentre esultava con entusiasmo, gridava e tirava fuori la lingua in modo scherzoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che Lamine Yamal, la vera star del Mondiale è il fratellino Keyne: la linguaccia sui maxischermi diventa virale. “Mi ha chiamato e mi ha detto che l’avrebbe fatto”

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