Altro che Lamine Yamal la vera star del Mondiale è il fratellino Keyne | la linguaccia sui maxischermi diventa virale Mi ha chiamato e mi ha detto che l’avrebbe fatto

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, è diventato virale il gesto del fratellino di un calciatore, che ha mostrato la lingua sui maxischermi. Il giovane ha riferito di aver ricevuto una chiamata in cui gli è stato detto che avrebbe fatto così. La scena ha attirato l’attenzione sui social media, trasformandosi in un video condiviso da molti utenti. La star del calcio, invece, non è stata protagonista in questa occasione.

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Altro che Lamine. A prendersi la scena dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, è stato Keyne Yamal, fratellino della stella del Barcellona e della nazionale spagnola, diventato ormai un personaggio social che continua a fare il giro del web. Al termine del successo per 2-1 contro il Belgio, che ha regalato agli iberici la qualificazione alle semifinali, a conquistare il pubblico è stato infatti il fratellino del fuoriclasse del Barcellona. Al fischio finale si è visto Yamal sorridere indicando gli spalti dove erano presenti i familiari e i tifosi arrivati per sostenerlo. Le telecamere hanno a quel punto inquadrato il piccolo Keyne, quattro anni, immortalato mentre esultava con entusiasmo, gridava e tirava fuori la lingua in modo scherzoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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