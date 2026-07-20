La finale del Mondiale 2026 avrà un intervallo di 27 minuti, ispirato al modello del Super Bowl, con uno spettacolo durante la pausa. La FIFA ha deciso di modificare le regole tradizionali, rendendo questa finale diversa da tutte le altre. Questa scelta rappresenta un cambiamento senza precedenti nel calcio, segnando un punto di svolta nella tradizione delle partite di massimo livello. La decisione è stata annunciata come una rivoluzione che potrebbe influenzare il futuro delle finali mondiali.

Pausa da Super Bowl e regole completamente stravolte: così la FIFA ha cambiato la finale del Mondiale 2026. La FIFA ha segnato un punto di non ritorno, scegliendo la vetrina più importante in assoluto per una rivoluzione senza precedenti. Durante la finale del Mondiale al MetLife Stadium, l’intervallo tra primo e secondo tempo non è durato i classici 15 minuti previsti dal regolamento, ma si è prolungato fino a 27 minuti e 20 secondi. Quasi mezz’ora di stop: il tempo necessario per trasformare il rettangolo verde in un imponente palcoscenico in pieno stile Super Bowl, rompendo definitivamente con la tradizione del pallone. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Un Super Show a stelle e strisce: da Madonna a Pelé. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Mondiale cede al modello Super Bowl: 27 minuti di intervallo per lo show, il calcio è cambiato per sempre?

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