Durante la prima semifinale tra Spagna e Francia, si è diffusa la notizia che la finale di domenica prevede un intervallo di 30 minuti dedicato a uno spettacolo in stile Super Bowl. La partita è in corso, mentre si attendono aggiornamenti su questa novità. La decisione di inserire uno spettacolo così lungo ha attirato l’attenzione tra tifosi e commentatori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato questa modifica al programma della finale.

Spagna e Francia hanno dato il via alla prima semifinale di questo Mondiale, ma in questi minuti sta circolando una notizia che riguarda la finale di domenica. Le tv inglesi trasmetterebbero 11 minuti dello spettacolo. Come riportato dal Times, c’è una nuova idea della Fifa di Infantino. L’intervallo della finale non dovrebbe essere di 15 minuti ma di 30. Uno stravolgimento del regolamento. Il motivo? Consentire uno spettacolo musicale in stile Super-Bowl che ovviamente sarebbe trasmesso dalle tv. Lo scorso anno l’intervallo della finale del Mondiale per club durò 25 minuti. Le tv inglesi Itv e Bcc hanno l’intenzione di trasmettere 11 minuti del spettacolo, per poi avere 15 minuti per commentare il primo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiale, la finale avrà un intervallo di 30 minuti per uno show in stile Super-Bowl

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