Durante la finale mondiale, lo spettacolo dell’intervallo sarà caratterizzato da un’esibizione in stile Super Bowl con le performance di Madonna e Shakira. Il direttore artistico dell’evento sarà Chris Martin, cantante dei Coldplay. Oltre alle due star, sul palco si esibirà anche un gruppo musicale di rilievo. Questa scelta ha suscitato attenzione tra gli appassionati di musica e sport, in attesa di vedere come si svolgerà la parte centrale dell’evento.

Shakira, Madonna e il gruppo K-Pop coreano Bts. Saranno loro ad animare l'halftime show della finale del Mondiale di 2026, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di New York (per correttezza geografica, situato oltre l'Hudson, nel New Jersey). Lo hanno annunciato l'organizzazione Global Citizen e la Fifa. Si tratterà di uno spettacolo simile a quello che va in scena all'intervallo dei Super Bowl. Chris Martin, cantante dei Coldplay, sarà il direttore artistico, che rappresenta una novità assoluta per una finale della Coppa del Mondo, come aveva annunciato a marzo il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Questa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale: Madonna e Shakira nello show stile Super Bowl all'intervallo della finale

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