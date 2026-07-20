Il ministro della Cultura ha visitato il Vittoriale degli Italiani per un sopralluogo insieme al presidente della Fondazione e al personale tecnico, dopo le recenti conseguenze di una forte ondata di maltempo nell'Alto Garda. Il ministero si occuperà delle operazioni di ripristino.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha raggiunto Il Vittoriale degli Italiani per un sopralluogo con il presidente Giordano Bruno Guerri e il personale tecnico della Fondazione, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l'Alto Garda. "Ho voluto essere al Vittoriale per verificare personalmente l'entità dei danni provocati dall'eccezionale evento atmosferico ed esprimere la vicinanza del Ministero della Cultura a una delle più importanti case museo del mondo. Colpisce vedere ferito un luogo così profondamente legato all'immaginario di Gabriele d'Annunzio, fino al cedimento dell'albero maestro della Nave Puglia, simbolo della sua visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Il ministero seguirà le operazioni di ripristino". Giuli visita il Vittoriale

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