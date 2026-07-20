Lautaro Martinez ha pubblicato un messaggio su Instagram rivolto ai tifosi dopo la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali. Nel testo, il giocatore ha scritto di aver voluto aiutare in campo e ha espresso dispiacere per la sconfitta, anche con qualche accenno a una possibile mancanza di opportunità. Il messaggio include anche un riferimento alle emozioni provate, accompagnato da lacrime e una frecciatina indiretta a Scaloni.

Dopo Messi, anche Lautaro Martinez affida al proprio profilo Instagram una lettera aperta ai tifosi in seguito alla sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali: "Abbiamo dato il massimo per conquistare il secondo mondiale consecutivo, ma questa volta non era destino. Sono così orgoglioso di essere argentino"., Poi la frecciatina a Scaloni, che non gli ha permesso di scendere in campo: "Avrei voluto provare ad aiutare la squadra in campo ieri, ma pazienza. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale, percorrendo chilometro dopo chilometro per starci vicino, e a tutti coloro che ci hanno incoraggiato da ogni angolo del nostro Paese". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il messaggio di Lautaro, lacrime e frecciatina a Scaloni: "Avrei voluto aiutare in campo"

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