Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato di aver scelto Elisa Leonardi, lasciando Martina Calabrò visibilmente commossa e in lacrime. Martina ha espresso di aver desiderato un esito diverso e si è mostrata molto emozionata dopo la decisione del suo corteggiatore. La puntata si è conclusa con Martina che ha lasciato lo studio in modo sofferente, mentre Ciro ha dato il suo sì a Elisa.

A Uomini e Donne nella puntata di oggi è andata in onda la scelta di Ciro Solimeno, che ha preferito Elisa Leonardi a Martina Calabrò. Come ha reagito la non scelta? L'ex corteggiatrice ha ringraziato il ragazzo per le emozioni vissute durante il loro percorso e gli ha augurato di essere felice, mentre salutava e ringraziava tutti coloro che l'hanno supportata nel dating show non è riuscita a trattenere le lacrime. Non appena è uscita dallo studio ha continuato a piangere in camerino. Martina Calabrò si sfoga in lacrime dopo la scelta di Ciro Solimeno: cosa ha detto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Mentre Ciro ed Elisa si godevano il loro felice momento la non scelta si è lasciata andare ad uno sfogo in lacrime, dove ha manifestato la grande delusione provata per non essere stata la scelta del tronista. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Martina Calabrò in lacrime dopo la scelta di Ciro: “Avrei voluto un finale diverso”

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Uomini e Donne, doppio colpo per Martina oltre alla scelta, il grave lutto

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