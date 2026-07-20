Il mercato dei virgiliani Mantova punta ai cavalli di ritorno Kouda e Dembelé nel mirino
Il Mantova ha iniziato la fase di preparazione nel ritiro di Sirmione, dove rimarrà fino al 30 del mese. La squadra ha svolto allenamenti in sede prima di trasferirsi e alloggerà a Ponte sul Mincio. Sul mercato, il club punta a rafforzarsi con ritorni di giocatori e sta seguendo alcuni profili, tra cui Kouda e Dembelé.
Dopo gli allenamenti in sede, il Mantova oggi comincerà a lavorare nel ritiro di Sirmione, dove rimarrà fino a giovedì 30 (alloggiando a Ponte sul Mincio). È il momento di intensificare gli sforzi per far assumere alla squadra biancorossa un volto che sia il più possibile vicino a quello definitivo. Il suo “artefice“ Francesco Modesto, ulteriormente caricato dall’ampliamento delle sue funzioni concordato con la società del presidente Filippo Piccoli (che lo ha reso una sorta di responsabile tecnico), ha le idee chiare sul precampionato che attende la sua squadra: "Siamo un cantiere aperto. Al momento possiamo dire di essere al 70%, ma dobbiamo ancora completare e rinforzare il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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