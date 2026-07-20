Il mercato dei virgiliani Mantova punta ai cavalli di ritorno Kouda e Dembelé nel mirino

Notizia in breve

Il Mantova ha iniziato la fase di preparazione nel ritiro di Sirmione, dove rimarrà fino al 30 del mese. La squadra ha svolto allenamenti in sede prima di trasferirsi e alloggerà a Ponte sul Mincio. Sul mercato, il club punta a rafforzarsi con ritorni di giocatori e sta seguendo alcuni profili, tra cui Kouda e Dembelé.