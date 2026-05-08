qui mantova missione playoff per i virgiliani contro i ciociari

Questa sera alle 20.30, il Mantova scende in campo in trasferta contro il Frosinone. La partita rappresenta un'ultima occasione per i virgiliani di conquistare punti fondamentali in vista dei playoff. La squadra si presenta con l'intenzione di mettere in campo tutte le energie disponibili, senza lasciare nulla di intentato, in una sfida che può rivelarsi decisiva per le sorti della stagione.

Non lasciare nulla di intentato. È l’obiettivo del Mantova, questa sera alle 20.30 in casa del Frosinone. La squadra di Modesto, che ha già in tasca la salvezza, è risalita al fianco di Avellino e Cesena, formazioni alle quali contende l’ultimo posto utile per disputare i playoff. Un sogno del tutto imprevisto solo fino a pochi giorni fa per i virgiliani che, però, devono fare i conti con le opposte intenzioni dei gialloazzurri, a cui basta un punto per volare direttamente in serie A. "I ragazzi sono stati eccezionali - è l’analisi di mister Modesto - Si sono sempre allenati con disponibilità e grande voglia di imparare. Hanno ancora fame e sognare non costa nulla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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