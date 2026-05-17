Le scelte dei virgiliani dopo la salvezza Mantova Rinaudo già ai saluti Piccoli cambia ds | scelto Brutti

Dopo aver conquistato la salvezza, il Mantova si prepara a affrontare i prossimi mesi con alcune novità in ambito societario e tecnico. Il direttore sportivo Rinaudo ha già lasciato il club, mentre la squadra si sta preparando per la prossima stagione. La società ha scelto di affidare il ruolo di ds a Brutti, nel tentativo di riorganizzare la rosa e pianificare i rinforzi necessari. Questi cambiamenti arrivano in un momento di transizione, senza che siano state ancora ufficializzate tutte le mosse future.

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