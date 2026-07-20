A Roma sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. La coppia ha programmato il matrimonio a settembre a Taormina. Le pubblicazioni suggeriscono che i due intendano procedere con il matrimonio, che si terrà nella località siciliana. La data si avvicina e le pubblicazioni confermano l’intenzione di celebrare le nozze.

Sono state affisse a Roma le pubblicazioni dimatrimonio tra Damiano David e Dove Cameron.La coppia si dovrebbe sposare a settembre aTaorminaa settembre e adesso con questo documento sembra proprio che vogliono fare sul serio. E’ il settimanaleChia rendere diffusa l’ufficialità della notizia. I due, sebbene giovani, e non stiano insieme da tantissimo tempo, hanno deciso di compiere questo passo importante che li porterà a dirsi‘Per sempre sì‘ e chissà se al loro matrimonio canterà Sal Da Vinci.Dove Cameron ha scelto quindi un matrimonio all’italiana, con una location incantevole e soprattutto con cibo della tradizione italiana, sebbene lei sia di Seattle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Damiano David e Dove Cameron sposi: le pubblicazioni, la data si avvicina

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Damiano David con Dove Cameron a Taormina: nozze in arrivo - La volta buona 28/04/2026

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