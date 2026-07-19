Al Mon Rêve Summer Festival in Puglia, un artista noto per la sua originalità presenta “Extra terrestre”. L’evento combina musica, poesia e ironia. La performance si svolge in un contesto estivo e all’aperto, attirando un pubblico interessato a esperienze artistiche non convenzionali. La presenza di questa figura rappresenta un momento unico nel cartellone del festival, che propone vari momenti culturali durante la stagione.

Tarantini Time Quotidiano Una delle personalità più originali del panorama artistico italiano arriva al Mon Rêve Summer Festival per un appuntamento esclusivo in Puglia. Mercoledì 22 luglio, alle 21.30, il Mon Rêve Ecogreen Resort ospiterà una tappa di “Extra terreste”, il nuovo tour di Gio Evan, artista capace di fondere musica, poesia, teatro e riflessione in uno spettacolo unico nel suo genere. Scrittore, poeta, cantautore, performer, filosofo e umorista, Gio Evan ha costruito negli anni un percorso artistico fuori dagli schemi, conquistando il pubblico con uno stile autentico che alterna leggerezza, profondità e ironia. Con “Extra... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Gio Evan al Mon Rêve Summer Festival: in Puglia arriva “Extra terreste”, tra musica, poesia e ironia

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