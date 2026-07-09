Tarantini Time Quotidiano Dopo l’apertura affidata a Mario Biondi, il Mon Rêve Summer Festival prosegue con un appuntamento dedicato alla musica internazionale. Domenica 12 luglio il palco del Mon Rêve Ecogreen Resort ospiterà la Amy Winehouse Band con lo spettacolo “Back to Black 20th Anniversary”, realizzato per celebrare i vent’anni dall’uscita dell’album che ha consacrato la cantante britannica sulla scena mondiale. Lo spettacolo ripercorrerà i brani più celebri del repertorio di Amy Winehouse, tra cui “Rehab”, “Back to Black”, “Valerie”, “Love Is a Losing Game”, “Tears Dry On Their Own” e “You Know I’m No Good”, accompagnati da immagini e filmati d’archivio dedicati all’artista. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La Amy Winehouse Band arriva al Mon Rêve Summer Festival: omaggio a “Back to Black” a vent’anni dall’album

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