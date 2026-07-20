Gli Skunk Anansie sono tra gli artisti che si esibiranno alla Fiera del Levante di Bari, ospitando la ventiduesima edizione del Locus Festival. La manifestazione prosegue fino al 2 settembre, coinvolgendo artisti internazionali e della scena italiana emergente. Il festival si svolge in Puglia e include un mix di generazioni e stili musicali, creando un ponte tra diverse visioni e culture.

BARI – Prosegue la ventiduesima edizione del Locus Festival e si prepara a chiudere il calendario di luglio con grandi nomi internazionali accanto agli artisti più attesi della nuova scena italiana: un dialogo tra generazioni e visioni, oltre ogni confine, filo conduttore dell’intero programma che animerà la Puglia fino al 2 settembre. Dopo lo speciale live acustico di Iosonouncane e quello del leggendario Johnny Marr – che hanno seguito gli appuntamenti con star internazionali come David Byrne, il progetto BEAT con il tributo agli anni ’80 dei King Crimson e i Kneecap nonché nomi italiani di spicco come Ditonellapiaga, venerdì 24 luglio il Locus Festival torna alla Fiera del Levante di Bari con gli Skunk Anansie e la loro energia rock che segna un filo diretto con gli anni Novanta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Il Locus Festival torna alla Fiera del Levante di Bari con gli Skunk Anansie

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