Il Locus Festival torna alla Fiera del Levante di Bari con gli Skunk Anansie
Gli Skunk Anansie sono tra gli artisti che si esibiranno alla Fiera del Levante di Bari, ospitando la ventiduesima edizione del Locus Festival. La manifestazione prosegue fino al 2 settembre, coinvolgendo artisti internazionali e della scena italiana emergente. Il festival si svolge in Puglia e include un mix di generazioni e stili musicali, creando un ponte tra diverse visioni e culture.
BARI – Prosegue la ventiduesima edizione del Locus Festival e si prepara a chiudere il calendario di luglio con grandi nomi internazionali accanto agli artisti più attesi della nuova scena italiana: un dialogo tra generazioni e visioni, oltre ogni confine, filo conduttore dell’intero programma che animerà la Puglia fino al 2 settembre. Dopo lo speciale live acustico di Iosonouncane e quello del leggendario Johnny Marr – che hanno seguito gli appuntamenti con star internazionali come David Byrne, il progetto BEAT con il tributo agli anni ’80 dei King Crimson e i Kneecap nonché nomi italiani di spicco come Ditonellapiaga, venerdì 24 luglio il Locus Festival torna alla Fiera del Levante di Bari con gli Skunk Anansie e la loro energia rock che segna un filo diretto con gli anni Novanta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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