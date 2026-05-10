Gli Skunk Anansie in Italia questa estate per 5 live

Gli Skunk Anansie torneranno in Italia nell’estate del 2026 con cinque concerti in diverse città del paese. La band britannica si esibirà in varie location italiane, confermando così la loro presenza sul palco nel prossimo periodo. Le date sono state annunciate ufficialmente, con i dettagli sui luoghi e i programmi ancora da definire. La serie di concerti rappresenta un ritorno atteso dai fan italiani della band.

Milano, 10 mag. (askanews) – Gli Skunk Anansie tornano in Italia con una serie di concerti previsti nell’estate 2026, confermando cinque appuntamenti distribuiti lungo la penisola. Il tour farà tappa il 22 luglio a Sogliano al Rubicone, in Piazza Matteotti, per poi proseguire il 24 luglio a Bari, alla Fiera del Levante. La band sarà quindi il 26 luglio a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, il 27 luglio a Pordenone, al Parco San Valentino, e chiuderà il 28 luglio a Sesto San Giovanni, al Kozel Carroponte. La tournée italiana si inserisce nel più ampio calendario europeo del gruppo guidato da Skin, confermando un rapporto consolidato con il pubblico italiano, da sempre tra i più ricettivi per la formazione londinese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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