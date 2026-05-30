bari la puglia restituisce i padiglioni della fiera del levante

I padiglioni della Fiera del Levante a Bari sono stati ufficialmente restituiti alla collettività dopo aver ospitato moduli temporanei durante l’emergenza Covid. La trasformazione in centri sanitari è stata respinta, e ora si prevedono costi per la rimozione di queste strutture. La rimozione dei moduli, installati per far fronte alla pandemia, comporterà spese che ricadranno sul bilancio pubblico.

? Punti chiave Perché la trasformazione in centri sanitari è stata ufficialmente scartata?. Quanto costerà alla collettività rimuovere i moduli creati durante il Covid?. Come influirà questa decisione sul piano regolatore della città di Bari?. Quando avverrà la consegna definitiva dei padiglioni alla Nuova Fiera?.? In Breve Ripristino padiglioni 9, 11, 13 e 18 previsto entro il 30 novembre 2026.. Costo lavori di rimozione moduli sanitari stimato in 1.650.000 euro oltre IVA.. Vincoli urbanistici articolo 32 impediscono l'uso sanitario permanente dell'area fieristica.. Trasformazione in centri medici scartata per costi superiori a 17 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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