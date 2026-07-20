il gruppo avellino prende parte lancia aperi ti consiglio

È stato avviato un nuovo format chiamato “Aperi-Ti-Consiglio” da parte di un gruppo locale. L’obiettivo è creare un luogo di confronto continuo tra cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, oltre alla partecipazione limitata alla votazione o ai brevi interventi durante le riunioni del consiglio comunale. La proposta mira a coinvolgere attivamente la comunità in discussioni più approfondite e regolari sui temi cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti La partecipazione non può limitarsi al voto o ai cinque minuti di intervento in Consiglio Comunale. Per questo nasce Aperi-Ti-Consiglio, il nuovo format di Avellino Prende Parte pensato per aprire uno spazio stabile di confronto tra cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è semplice: ascoltare prima di decidere. Prima di ogni seduta del Consiglio Comunale ci incontreremo in un luogo informale per discutere gli argomenti all’ordine del giorno, raccogliere idee, proposte, criticità e domande che diventeranno parte del lavoro del nostro consigliere comunale in aula. Un modo concreto per trasformare la partecipazione in uno strumento quotidiano, perché le decisioni pubbliche sono migliori quando nascono dal confronto con chi vive la città ogni giorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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