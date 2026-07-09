assessori nominati il consiglio prende forma

Il consiglio comunale di Comacchio si è completato con la surroga di tre consiglieri, che hanno sostituito altri eletti entrati nella giunta. Contestualmente, il sindaco ha nominato i nuovi assessori, definendo così la composizione definitiva dell’amministrazione comunale. La nomina degli assessori e la sostituzione dei consiglieri sono state ufficializzate nelle ultime ore. La formazione completa dell’esecutivo permette ora di proseguire con le attività amministrative del comune.

Dopo la nomina degli assessori della giunta di Comacchio da parte del sindaco Samuele Bellotti (foto), anche il consiglio comunale ha preso la sua forma definitiva con la surroga di tre consiglieri, che hanno preso il posto di altrettanti eletti entrati in giunta. Un consiglio comunale lagunare che vede dunque per Fratelli d’Italia Alessandro Mezzogori, Erica Marino, Mariella Caputo e Dimitri Lama, il più giovane degli eletti di 24 anni e nominato capogruppo, le due componenti femminili del gruppo sono subentrate al vicesindaco Michele Tanese e all’assessore Tiziana Gelli. Sempre per la maggioranza sono entrati per la lista Un Ponte per Comacchio Franco Mezzogori, Davide Buzzi e Francesco Mitello, quest’ultimo eletto, non all’unanimità, presidente del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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