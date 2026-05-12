Avellino parte la sfida del centrodestra | Nargi candidata sindaco con il sostegno di Fratelli d' Avellino

Sabato sera ad Avellino è stata annunciata ufficialmente la candidatura a sindaco di Laura Nargi, sostenuta dal centrodestra e da Fratelli d’Italia. La candidata ha presentato un progetto volto a rispondere alle esigenze della città e dei suoi abitanti, con l’obiettivo di avviare un percorso amministrativo in vista delle prossime elezioni comunali. La candidatura si inserisce in un contesto di confronto tra le diverse forze politiche locali.

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Sabato sera ad Avellino è stata lanciata ufficialmente la candidatura a sindaco di Laura Nargi, con un progetto politico e amministrativo che si propone di rispondere ai bisogni concreti della città e dei suoi cittadini.Laura Nargi scende in campo: ascolto e trasparenza al centro della proposta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avellino, centrodestra verso la svolta: lunedì si annuncia Nargi candidata sindacoIl segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, scioglie le riserve: lunedì sarà convocata una conferenza stampa per... Avellino, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura di Nargi e presenta il nuovo simboloFratelli d’Italia Avellino sostiene la candidatura a sindaco di Laura Nargi e presenta il nuovo simbolo creato per le elezioni amministrative di... Argomenti più discussi: Avellino, parte la sfida del centrodestra: Nargi candidata sindaco con il sostegno di Fratelli d'Avellino; Comunali ad Avellino, è sfida a tre col centrodestra diviso tra Nargi e Festa; Avellino, la sfida del campo largo: Allargare al civismo, no a Nargi. Mastella ci sarà; Scandone Avellino, questa sera la sfida decisiva contro il Basket School Messina. Scandone Avellino, questa sera la sfida decisiva contro il Basket School MessinaQuaranta minuti per continuare la corsa playoff. La Scandone Avellino si gioca questa sera, domenica 10 maggio alle ore 18, al PalaDelMauro, l’accesso ai quarti di finale contro il Basket School Messi ... irpinianews.it