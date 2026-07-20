Il 20 luglio 2026, un professore ha commentato la proposta di Matteo Salvini di ampliare la legge sulla legittima difesa. La proposta riguarda chi reagisce con forza anche fuori da casa o dal negozio, come nel caso Roggero. Il giurista ha affermato che questa modifica rappresenterebbe una “licenza di uccidere”. La proposta ha suscitato reazioni tra gli esperti legali, senza che siano state ancora adottate modifiche legislative ufficiali.

Roma, 20 luglio 2026 – Professore, Matteo Salvini propone di estendere la legittima difesa anche a chi reagisce fuori da casa o dal negozio, come nel caso Roggero. Come valuta l’iniziativa? "La considero assolutamente sbagliata – è netto Giovanni Fiandaca, professore emerito di Diritto penale a Palermo, uno dei più autorevoli giuristi italiani –. Se diventasse legge segnerebbe un gravissimo regresso politico-culturale e un arretramento della civiltà del Paese. Verrebbe violato un principio giuridico risalente, oggi anche costituzionale: non si può aggredire un bene personale, come la vita o l’integrità fisica, per difendere il patrimonio. I beni personali hanno un livello gerarchico superiore e la proporzione deve sussistere anzitutto tra i beni in conflitto, prima ancora che tra i mezzi di offesa e difesa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giurista Fiandaca: “Ampliare la legittima difesa è una licenza di uccidere”

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