Mario Roggero Salvini | Ampliare perimetro legittima difesa a esterno case

Un giudice ha deciso di non procedere con un processo contro una persona che aveva agito in difesa della propria abitazione. La legge approvata dalla Lega, sostenuta dal leader del partito, permette di ampliare il perimetro della legittima difesa, evitando conseguenze penali a chi si difende esternamente alla propria casa. La norma è stata approvata per ridurre il rischio di procedimenti giudiziari e detenzioni per chi si difende in situazioni di emergenza.

“ La legge che la Lega ha voluto ha evitato processi e carcere a tantissime persone perbene che si sono difese. In questo caso i giudici hanno deciso che non era legittima difesa: ampliare il perimetro della legittima difesa, anche all’esterno delle case in caso di rapina con aggressione a mano armata, è una riflessione che il parlamento dovrà fare”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Cisano Bergamasco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Roggero, Salvini: Ampliare il perimetro della legittima difesa all'esterno delle case

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